Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır. POMEM sınavlarına hazırlık için pratikte ders veren bir çok belediyeye ait ücretsiz kurslar mevcut. Kurslara katılım için ise bir takım evraklar gerekli. Peki Ücretsiz POMEM kursu başvuru nereden ve nasıl yapılır? Ücretsiz POMEM kursu başvuru şartları neler, hangi belgeler gerekli? İşte detaylar..
ADANA ÜCRETSİZ POMEM KURSU
Yüreğir Belediyesinin açtığı ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavı için hazırlık kursları başladı.
Atakent Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde pandemi kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki spor antrenörleri tarafından veriliyor.
Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler nezaretinde başlayan kursta, adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Kursiyerler, HES kodu ile başvurarak kursa katılabiliyorlar. Sınava uygun parkur adaylar için kurulurken, adaylar böyle bir kursun açılmasından dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yaptığı açıklamada, "Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavı hazırlık kursumuz onlarca gencimizin katılımıyla başladı. Büyük ilgi gören ve pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta, eğitim; belediyemiz bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. POMEM Hazırlık Kursu'na katılan tüm gençlerimize sınavda, üstün başarılar diliyorum" dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kursa başvuru ve detaylı bilgi için adaylar 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
KİMLER POMEM'E BAŞVURABİLİR?
POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başlad