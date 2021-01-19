POMEM ön sağlık kontrolü nedir? POMEM 27. dönem mülakat tarihi gibi detaylar polis adayları tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi 2020 Aralık ayında POMEM başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar parkur sınavları için haftalardır hazırlanıyordu. 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. POMEM kurumu Polis Akademisi Başkanlığına bağlıdır. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atanır.
27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.
POMEM 27. DÖNEM MÜLAKAT TARİHİ
2020 Aralık ayında POMEM başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar parkur sınavları için haftalardır hazırlanıyordu.27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.
Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.
27. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
POMEM SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
POMEM PARKURU NASIL OLUYOR?
POMEM parkuru, farklı parçalardan oluşan 72 metrelik bir parkurdur.
Parkurun ilk aşaması bir sıçrama tahtası etabını içerir. Bu aşamada, BAŞLAT komut aracılığıyla, aday iki ayaklı jimnastik sıçrama tahtası üzerinde 6 kez sola atlar. Sıçrama tahtasında aday eksik hareket yaparsa, her eksik için 2 saniye para cezasına çarptırılır. Ayrıca tek ayakla atlamak geçersizdir. Adayların en az 1 defa atlaması gerekecektir. Aday bir kez bile düzenli bir sıçrama yapmazsa elenir.
İkinci aşama lastik aşamasıdır. Aday bu aşamada 6 lastiğin içinden geçer. Lastik sağda ise sağ ayak geçer ve sol ayak sol ayağı geçer. Aday lastiğin içine girmelidir. Basmadığı her lastiğe 2 saniye ceza verilecektir. Benzer şekilde, bu 6 lastikten en az birine doğru şekilde basmanız gerekir. Aksi takdirde diskalifiye edileceksiniz.
Üçüncü aşama, yük taşıma aşamasıdır. Bu aşamada erkekler 30 kilo, kadınlar 20 kilo taşıyor. Bu ağırlıklar bir kum torbası ile iki kol üzerine sabitlenmiştir. Bu ağırlıklar ile iki adet dubanın dışına atlayarak 16 metrelik bir alanda geçebilmektedir. Ardından ağırlığın başlangıç noktasına geri dönülür. Duba arkasında dolaşmadan dönen adaylara bir saniye para cezası verilecek. Ayrıca dubayı deviren adaylara bir saniyelik cezası verilir. Ağır torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm aralıkla yerleştirilir, torbaların ara mesafesi 50 cm, torbaların tutma kısımları birbirine paralel ve iç boşlukları birbirine bakar.
Dördüncü aşama sağlık topu aşamasıdır. Bu aşamada aday, koşma yönü boyunca ikinci topa dokunacak ve ardından 8 metre arayla sağlık topları yerde durana kadar ikinci topa ilk topla 3 kez dokunacaktır. Her eksik dokunuş için 3 saniyelik ceza yazılır. Sağlık topuna dokunma hareketi ile aday önce en uzaktaki topa dokunacak, ardından pas geçerken dokunulmayan ilk topa dokunacak ve ardından istasyonu tamamlamak için ilk topa tekrar dokunacaktır.
Beşinci aşama, takla aşamasıdır. Bu aşamada aday dubanın dışından gelecek ve yer paspasında öne doğru takla atacaktır. Bu aşamada dubadan inemeyen veya dubayı deviremeyen personele bir saniye ceza verilir.
Altıncı aşama slalom aşamasıdır. Bu aşamada adaylar 6 slalom çubuğunun dışından koşar. Bu aşamada, pas geçilen her bir slalom çubuğuna 2 saniyelik bir ceza verilir.
Yedinci ve son aşama engel aşamasıdır. Bu aşamada 5 engel yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya ve yukarıdan olmak üzere son bir kez koşulur ve sona ulaşılır. Bu aşamada en az bir engelin uygun şekilde aşılması gerekir. Ayrıca engel düşerse ceza saniyeleri yazılır.
POMEM PARKUR ÖRNEĞİ
POMEM parkurunda, başarılı olarak kabul edilmesi gereken en uzun süre erkekler için 48 saniye ve kadınlar için 50 saniyedir (not: bu süre zaman zaman değişebilir).
Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye veya daha kısa sürede tamamlayan erkek adaylar ile 42 saniye veya daha kısa sürede parkuru tamamlayan kadın adaylar 100 puan alır.
60 puan veya daha düşük bir puan yeterli değildir ve aday elenir. POMEM parkuruna katılan adayların spor kıyafet ve ayakkabı getirmeleri gerekmektedir.