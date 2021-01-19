Karısını falçata ile yaralayan zanlının avukatı “Bu basit bir yaralama, tahliye olsun” dedi (Güncel haberler)

MUCİZE BEBEK

Mersin'de yaşayan 2,5 yıllık evli İltaş çifti, dünyada milyonda bir bebekte rastlanan bir anomaliyle neye uğradıklarını şaşırdı. 1,5 yaşında bir erkek çocukları olan çift, ikinci bebek müjdesiyle sevindi. Ancak hamilelik sürecinde 5,5 aylık bebeğin karın duvarının göbek çevresindeki bölümünün gelişim yetersizliğine bağlı olarak karaciğerinin ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi. Planlanan zamanda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yaptı. Miray ismi verilen bebek, doğduktan bir gün sonra hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibi tarafından ameliyat edilerek, dışarıda olan iç organları yerine yerleştirildi. Bir haftalık hastane sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve bugün 1 aylık olan Miray bebek, artık normal bir yaşam sürebilecek.