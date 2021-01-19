Karısını falçata ile yaralayan zanlının avukatı “Bu basit bir yaralama, tahliye olsun” dedi (Güncel haberler)

İstanbul'da boşanmak üzere olduğu eşi 28 yaşındaki Anna Butim'i, iki gün boyunca bir alışveriş merkezi önünde bekleyen ve gördükten sonra da yüzünü falçata ile kesen Mesut Öztürkmen'in avukatının yaptığı savunma şaşırttı.
Ölümden dönen ve yüzündeki kesikler yüzünün felç kalma durumu olan Butim'in yaralarının "basit tıbbi yaralanma" olduğunu söyleyen avukat, tahliye istedi. Şüphelinin '5 aydır eşinden haber alamamasının' da göz önünde bulundurulmasını istedi. Bu gerekçeyi duyanlar, adeta şok geçirdi.
KEÇİ DÖNER
Artvin'de iki arkadaş, yasa dışı avcılık yaptı. Bir dağ keçisini avladı. Sonra da keçinin etini döner gibi pişirip yerken fotoğraflarını paylaştı. Takip sonucu yakalanan bu iki kişiye, toplam 33 bin 953 lira ceza yazıldı. İki şahsın elinde kalan etlere ve döner çubuğuna da el konuldu.
ÜNLÜ SOSYOLOG ÖLÜ BULUNDU
İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Sosyolog Profesör Nur Vergin'in (80), komşuları kendisinden 2 gündür haber alamayınca polise başvurdu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine dün saat 17.00 sıralarında giden ekipler, Prof. Nur Vergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.
'İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dün Irak'a gitti. Iraklı mevkidaşı ile görüşen Akar, "PKK ile mücadelede Irak ile iş birliğine hazırız" dedi.
MAAS TÜRKİYE'DE
Alman Dışişleri Bakanı Maas, dün Türkiye'ye geldi. Mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Yaptırımlardan korkan bir ülke değiliz. Ama bu yaptırımla devam etmek istemiyoruz" mesajı verdi.
BAHÇELİ'DEN SERT YANIT
MHP lideri Bahçeli, siyasi ve bazı gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili MHP'yi hedef alanlara cevap verdi: MHP'nin sokakta işi yoktur. Bizim sevdamız şiddet değil Türk milletidir.
FUAT AVNİ'YE MÜEBBET
FETÖ davaları devam etti. 'Fuat Avni' adlı hesabın kullanıcıları Mustafa Koçyiğit ile Bülent Günay'a müebbet hapis cezası verildi.
TAKSİ BAR!
Bursa'da polis, yasağa rağmen bir ticari taksinin içerisinde müşteri olduğunu fark etti. "Neden dışarıdasınız?" sorusu üzerine "Hastaneye gidiyorum" diyen kadının, izin belgesi olmadığı belirlendi. Ekipler, R.Ö. adlı kadının çantasında içki şişesi, elinde alkol bardağı ve içinin de dolu olduğunu tespit etti. Araçta içki içen kadına 3 bin 150 TL para cezası kesildi.
YANLIŞ HESAP!
İstanbul'da yazılımcı Mesut Haylar, bir telefoncuya iş yaptı. Hesabına 2 bin 500 lira aktarıldı. Ancak bu paranın telefoncunun sattığı ve göndermediği bir telefon karşılığında müşteriden direkt transfer yapıldığı ortaya çıktı. Telefonu alamadığını belirten müşteri şikayetçi olunca, paranın yatırıldığı hesabın sahibi olan Haylar mahkemelik oldu. Dolandırıcılar ortadan kayboldu.
ÇOK YAŞA
Batman'da 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, 10 gün önce yaşadığı burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı. Diyarbakır'da başvurdukları hastanede psikiyatri servisine sevk edilen Çaprak, ilaç tedavisinden de sonuç alamadı. Çaprak, "Hapşırdığım için konuşamıyorum. Tedavi olmak istiyorum" diyerek yardım istedi.
ÇAT KAPI HIRSIZLIK
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir sitenin bahçe kapısı çalındı. Komşunun telefonunu açan ve haberi öğrenen site yöneticisi Hüseyin Berber eve geldiğinde kapıyı göremeyince şok oldu. Berber, "Daha önce de bahçede motosikletin kilidini açamayınca aküsünü çaldılar. Tek parça kapıyı ne yapacaklar henüz çözmüş değiliz" ifadelerini kullandı.
99.5 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 99 milyon 551 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 390'ar lira, 3 bilenler 115'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.
233 BİN LİRA DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 233 bin lira devretti. 9 bilenler 5 bin 581'er lira, 8 bilenler 238'er lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.
MUCİZE BEBEK
Mersin'de yaşayan 2,5 yıllık evli İltaş çifti, dünyada milyonda bir bebekte rastlanan bir anomaliyle neye uğradıklarını şaşırdı. 1,5 yaşında bir erkek çocukları olan çift, ikinci bebek müjdesiyle sevindi. Ancak hamilelik sürecinde 5,5 aylık bebeğin karın duvarının göbek çevresindeki bölümünün gelişim yetersizliğine bağlı olarak karaciğerinin ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi. Planlanan zamanda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yaptı. Miray ismi verilen bebek, doğduktan bir gün sonra hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibi tarafından ameliyat edilerek, dışarıda olan iç organları yerine yerleştirildi. Bir haftalık hastane sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve bugün 1 aylık olan Miray bebek, artık normal bir yaşam sürebilecek.
TÜRK JOEŞKUSU
Taklacı güvercin Joe, Pasifik Okyanusu'nu aşıp ABD'den Avustralya'ya gitti. Biyoçeşitliliğe zarar verebileceği gerekçesiyle öldürülecekken ayağındaki etiketin sahte olduğunun belirlendi. Bu sayede kurtulmayı başardı. Güvercin 'Joe'nun, dünyada 'Türk taklacı güvercini' olarak bilindiği açıklandı. Kuş gözlemcisi Veteriner Hekim Gökçe Coşkun, hobi olarak beslendiğini belirtti.
ALTIN KUZU
Diyarbakır'da 6 bacaklı olarak doğan ve sağlıklı bir şekilde yürüyen kuzu, mahallelinin ilgi odağı oldu. Sahibi Mahsum Bulut, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtti: Amcalarıma, onların çocuklarına ve babamlara söyledim onlar da daha önce görmemiş. Kuzuyu satmayı düşünmüyorum.
5'İ BIR YERDE!
Şanlıurfa'da 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu görenleri korkuttu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam eden ailenin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü.
ŞiFA HAMAMI
Yozgat'taki tarihi Roma Hamamı, kış mevsiminde buharı üstünde görüntüsü ile ilginç görüntüler oluşturuyor. Hamamın amansız bir hastalığa yakalanan kralın kızının iyileşmesini sağladığına inanılıyor. Ayrıca dünyanın ilk SPA merkezi olarak da kabul ediliyor.
DÜN BÖYLE BUGÜN BÖYLE
2018 kışında İstanbul'da hava sıcaklığı -5'i gördü. Karla birlikte yollar, meydanlar dondu. Belediye evsizleri işte böyle korudu.
Bu yıl da termometreler -3'e dayandı. Fakat evsizlere kimse sahip çıkmadı. Yüzlerce kişi alt geçitlerde titreyerek gecelemek zorunda kaldı.
SiViLCE KABUSU!
Eskişehir'de Mustafa Çalışkan'ın (47) genital bölgesinde sivilce çıktı. Kısa sürede ölümcül 'Fournier Gangreni'ne dönüştü. 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.
TABLET BOMBASI
Bursa'da teknik serviste tamir edilen tablet, bomba gibi bir anda patlayarak alev aldı. Montu yanan tamirci, o anda aldığı eşya ile alevleri söndürmek istedi. Yanındaki müşteri ise şoke oldu.
SIFIR NOKTASI
Isparta'nın Uluborlu ilçesi, mesafeye uydu, maskeyi taktı. Tek bir corona vakası kalmadı!
Vatandaş büyük sevinç yaşadı: Hastalığın tekrar yayılmaması için çalışacağız.
KATİL ESTETİK
Fransa'da okuyan Manolya Oktay, İstanbul'da estetik ameliyatında can verdi.
Hastane aileden 165 bin TL'lik faturayı tahsil etti! Kızının öldüğünü veznede öğrenen anne ise şoka girdi: Katiller!
EV-ARSA ÇETESi
Fethiye'de bir çete, 84 yaşındaki N.K'yı hedef seçti. Emlak zengini adamın tam 111 mülkü hileyle el değiştirdi.
BONCUK HARAM
Diyanet, açıkladı: Yeni doğan çocuklara nazar boncuğu takılması caiz değil.