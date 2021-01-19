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    • 19.01.2021 10:22
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    Son dakika: lular dikkat! Valilik açıkladı: 'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

    Son dakika haberine göre Valiliği, gazeteci 'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında saat 09.00 itibarıyla kapanan yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Peki hangi güzergahlar kapalı ve alternatif yollar hangileri? İşte yanıtı.

    İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapandı

    Valiliği, gazeteci 'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı. Bugün saat 09:00 itibariyle kapanan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

    Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile arası, Tavukçu Feti Sokak, (Ergenekon Cadde girişi), Şafak Sokak, Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

    Alternatif güzergahlar kapsamında ise den gelen akım Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Vali Konağı ve Rumeli Caddesi kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecek, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

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