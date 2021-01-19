AUZEF harf notları sorgulama! AUZEF sınav sonuçları harf notları nelerdir? AUZEF geçme harf notu kaç?

AUZEF harf notları sorgulama! AUZEF sınav sonuçları harf notları arama motorlarında araştırılıyor. AUZEF harf notlarının ne anlama geldiğini merak eden öğrenciler bu konuda araştırma yapıyor. Bitirme sınavları değerlendirildikten sonra otomasyon sistemine ilgili derslere ait notlar aktarılır. Not aktarımı tamamlandıktan sonra almış olduğunuz derslere ait harf notları hesaplanmaktadır. Böylelikle hangi dersten nasıl bir not aldığınızı öğrenebilirsiniz.
AUZEF HARF NOTLARI SORGULAMA!
AUZEF Dönem Sonu Ders Notlarının Ortalamaları (Harf Notları) belli oldu. İşlem adımları için; Aksis http://aksis.istanbul.edu.tr , OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi), Öğrenim Bilgileri sürecini geçtikten sonra Sınav Sonuçları ve Notlarını http://obs.istanbul.edu.tr/OgrenimBilgileri/SinavSonuclariVeNotlar/ linkinden kontrol edebilirsiniz.
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AUZEF HARF NOTLARI NE DEMEK?
Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur.
Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7'dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;
B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.
Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.