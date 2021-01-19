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    • 19.01.2021 17:09
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    'da kaçakçılık operasyonları! 34 şüpheli yakalandı

    'da emniyet güçleri tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 milyon 782 bin 680 makaron, 14 bin 508 ilaç, 1767 elektronik eşya, 1569 litre kaçak/sahte alkollü içki, 550 paket kaçak sigara, 413 kilo tütün, 18 cep telefonu ele geçirildi.

    O ilde düğmeye basıldı! Hepsi yakalandı

    Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, 11-17 Ocak'ta düzenledikleri operasyonlarda, 3 milyon 782 bin 680 makaron, 14 bin 508 ilaç, 1767 elektronik eşya, 1569 litre kaçak/sahte alkollü içki, 550 paket kaçak sigara, 413 kilo tütün, 18 cep telefonu ele geçirdi.

    Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel Ankara'da kaçakçılık operasyonları! 34 şüpheli yakalandı