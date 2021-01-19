ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, yarınki yemin töreni için alınan tedbirleri değerlendirdi. McCarthy, orduya bağlı tüm birliklerin düzenli olarak güvenlik taramasından geçirildiğini ancak 20 Ocak için ilave güvenlik taramaları da yaptıklarını ifade etti.

Yemin töreninin olaysız geçmesi için çalıştıklarını kaydeden McCarthy, birliklerin "içeriden saldırı" ihtimali de dahil, olası tehditlere karşı eğitim aldıklarını belirtti. FBI ise törende görev alacak 25 bin kadar Ulusal Muhafızlar'ın tamamının taramadan geçirilmiş olacağını belirtti.

ÇAYA DAVET YOK



ABD Başkanı Donald Trump'ın devir teslim törenine katılmayacağını açıklamasının ardından First Lady Melania Trump'ın da geleneksel olarak yapılan çay partisine Jill Biden'ı davet etmediği ortaya çıktı. Alışılmış bir gelenek olan bu davet Trump ailesi tarafından ilk kez gerçekleştirilmeyecek.

SİLAHLI GÖSTERİCİLER SOKAKLARDA



Biden'ın yemin törenine saatler kala yine ortalık karıştı. ABD'de Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklarda gövde gösterisi yaptı.