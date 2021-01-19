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    • 19.01.2021 09:03
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    SON DAKİKA: 'deki tarihi Müftülük binası alev alev yandı

    Son dakika haberine göre, Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangında kullanılamaz hale gelen konağın soğutma çalışmaları 4 saat sürdü.

    İHA
    Tarihi müftülük alev alev yandı

    Selimiye Camii'nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


    İHBAR ÜZERİNDE HAREKETE GEÇİLDİ
    Ahşap binanın alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.



    2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.



    SOĞUTMA ÇALIŞAMALARI 4 SAAT SÜRDÜ
    Yangında kullanılamaz hale gelen konağın soğutma çalışmaları 4 saat sürdü.



    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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