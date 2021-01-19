Çam, "Bu mücadeleyi verirken tabi yasaklarla mücadele ettik. Bu gün birileri hala birtakım yasakların peşinde koşarken; başörtüsü gibi, eğitimden uzaklaştırılan gençlerimizin, kızlarımızın gibi geldiğimiz noktada kamuda, sosyal yaşamda, siyasette şükürler olsun ki hiçbir ayrımcılığı gözetmeden din, dil, ırk, giyim, kuşam hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeden bizi gruplaştırmalarına müsaade etmeden bugün Allah'a şükür hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanarak "Son geldiğimiz dönemde bugün meclisimizdeki 104 kadın milletvekilinden 54'ü AK Parti milletvekili. Bu 54 milletvekilimizin en güzeli de 46'sı kadın kolları ve ana kademe teşkilatlarımızda yetişmiş kadınlarımızdan oluşuyor. Bu da siyasette kadın kollarımızın bir okul olduğunu gösteriyor. Bir taraftan kendimizi yetiştirirken, anne olduğumuzun bilinciyle ailelerimizi ihmal etmeden elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yeri geliyor evimizden, yeri geliyor işimizden, aşımızdan fedakarlık ediyoruz. Ama ne ailemizi, ne eşimizi, ne evlat olduğumuz bilincini unutmadan bizler çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 2002'de 13 olan kadın milletvekili 54'e çıktı. Bu yeter mi, yetmez. Diğer taraftan siyaset yerelde başlar diyoruz. Belediye meclis üyeliklerimizde 1000'in üzerinde kadın belediye meclis üyemiz var. Bunlarında yüzde 80'i kadın kollarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız. Bu neden önemli? Çünkü yereli bildiğimiz zaman biz kadınlara hizmet etmekte daha kolay yol alıyoruz. Kadınlar ihtiyaçları olduğunda erkeklere söylerken biraz daha çekinebiliyorlar. Ama kadın bir belediye meclis üyesiyle çok daha rahat bir şekilde derdini paylaşabiliyorlar. Biz bunu cinsiyet ayrımcılığı şeklinde değil tam tersine biraz daha belediye başkanlarımızın, erkeklerin işlerini kolaylaştırmak için istiyoruz. Belediye başkanlıklarına baktığımızda şu anada 10 kadın belediye başkanımız var. Bunlardan bir tanesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin. Bunun yanı sıra geri kalan 9 kadın belediye başkanımızın 7'si de yine kadın kollarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız." diye konuştu.





"ANA MUHALEFET PARTİLİ KADINLAR NEDEN SES ÇIKARMIYOR"

"Biz bu kadar kadınlara yönelik çalışmalar yaparken, onların gönüllerini kazanmaya çalışırken, yasal düzenlemeler yaparak hayatlarını kolaylaştırmaya çalışırken diğer tarafta karşımızda duran ana muhalefetin kadınları neler yapıyor ona bakmak lazım." diyen Çam, şunları kaydetti: