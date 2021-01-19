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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

    Son dakika haberi.. ile arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştü.

    DHA
    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştü.

    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı. Büyükelçi Kalın ve O'Brien iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye- ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'brien ile görüştü