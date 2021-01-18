Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı verdiği kararlı mücadele sonrası kurtardı.
ŞEHİT SAYI 2 BİN 855 OLARAK GÜNCELLENDİ
Daha önce 2 bin 841 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 855 olarak güncellendiği belirtildi.
50 askerin kayıp olduğunu duyuran Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.
ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.