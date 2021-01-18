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    • 18.01.2021 18:20
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    'da topraklarını işgalden kurtarmak için 2 bin 855 verdi

    Son dakika haberi... ordusu işgali altındaki 'ı verdiği kararlı mücadele sonrası kurtardı. Azerbaycan ordusunun, 'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 855 verdiği öğrenildi.

    AA
    2 bin 855 şehit verdik

    Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı verdiği kararlı mücadele sonrası kurtardı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.

    ŞEHİT SAYI 2 BİN 855 OLARAK GÜNCELLENDİ
    Daha önce 2 bin 841 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 855 olarak güncellendiği belirtildi.

    50 askerin kayıp olduğunu duyuran Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.

    ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ
    Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

    Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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