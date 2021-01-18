ŞEHİT SAYI 2 BİN 855 OLARAK GÜNCELLENDİ

Daha önce 2 bin 841 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 855 olarak güncellendiği belirtildi.

50 askerin kayıp olduğunu duyuran Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.