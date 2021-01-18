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    • 18.01.2021 15:03
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    SON DAKİKA: 'de kaybolan doktor Uğur Tolun ölü bulundu

    Son dakika haberine göre 'nin ilçesinde 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.

    İHA



    Kocaeli'de 13 Ocak'ta kaybolan doktor Uğur Tolun'un cansız bedeni, aramaların 5. gününde evinin yakınındaki menfezde aracının içinde bulundu.


    Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun'un cansız bedenine ulaşıldı.

    Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun'un cansız bedeni, 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu.

    Tolun'un cansız bedeni, Derbent'te oturduğu sitenin yakınındaki menfezin altında aracının içerisinde bulundu.

    Tolun'un cansız bedeni yapılacak inceleme sonrasında morga kaldırılacak.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kocaeli Kartepe'de kaybolan doktor Uğur Tolun ölü bulundu