Kim bu Rothschild'ler? Tarihin en gizemli ailesi Rothschild'lerin tek varisi Benjamin de Rothschild öldü! Bakın neden...
Rothschild ailesi tarihin en gizemli ve variyetli ailesi olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki bu ailenin attığı her adım ilgiyle ve merakla takip ediliyor. Rothschild ailesinin tek varisi, Edmond de Rothschild Group'un sahibi Benjamin de Rothschild geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldü. Rothschild ailesinden yapılan açıklama Benjamin de Rothschild'in 15 Ocak günü öldüğü aktarıldı. Tüm yaşanan bu gelişmelerin ardından dünyanın en gizemli ailesi Rothschild'ler bir kez daha gündeme geldi. Peki, kim bu Rothschild'ler? İşte sırlarla dolu Rothschild ailesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
16.01.2021 23:17
- Son Güncelleme: 16.01.2021 23:41
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