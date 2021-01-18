Türkiye'nin yeni gücü Aksungur 2020'ye damga vurdu! Dünyanın gözü Türk kuşlarında

28 ve 49 saatlik uçuşlarıyla adından söz ettiren, 12 MAM-L ile yüksek irtifalara çıkarak, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını yapan ve bu sayede kabiliyetlerini de kanıtlayan AKSUNGUR, envantere girmek için gün sayıyor.
İnsansız Hava Aracı ANKA ile sektörde önemli bir yer edinen şirketimizin, gelecekte doğacak ihtiyaçları öngörerek 17 ay gibi kısa bir sürede tasarlayıp ürettiği AKSUNGUR, kendisi için özel olarak üretilecek olan gövdesi ve hafifletilmiş platformu ile yeni rekorlara imza atmayı bekliyor.
İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA ailesinin en yeni ve son günlerin en iddialı üyesi AKSUNGUR, 2020 yılında başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yüksek faydalı yük kapasitesi, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerindeki hünerleri, 40 bin feet'e kadar uzun süreli operasyonlara imkân veren hava aracı iki rekor uçuşa imza attı.
SAVUNMA SANATİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR TESLİMAT TARİHİNİ AÇIKLADI
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur ve Akıncı insansız hava aracı sistemlerinin envantere alınma sürecine ilişkin soruya da "Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız." karşılığını verdi.
ANKA AKSUNGUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Max İrtifa: 40.000 ft
Faydalı Yük: <750 kg
Kanat Açıklığı: 24 mt
Azami Kalkış Ağırlığı: 3.300 kg
Havada Kalış: 24 saat
(750 kg Harici Yük ile 12 saat, 150 kg Faydalı Yük ile 24 sat, Zaman içinde 40 saat'e çıkarılacak)
Motor: 2 x TEI-PD170
ANKA AKSUNGUR GÖREV TANIMI
Keşif Gözetleme
Arama Kurtarma
Sinyal İstihbaratı
Muharip Görevler
Yüksek İrtifa Görevleri
ANKA AKSUNGUR FAYDALI YÜKLER
Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi
Lazer işaretliyici / Lazer mesafe bulucu
Geniş Alan Gözetleme Kamerası (GAG)
Sentetik Açıklık Radar /SAR/GMTI-ISAR
İletişim İstihbarat Sensörleri (SIGINT)
Türksat Uydu Kontrolü
AKSUNGUR SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Tam otonom operasyon kabiliyeti
DO-178B uyumlu yazılımlar
Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi
DO-254 uyumlu donanımlar
Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki
Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi
Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi
Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu
Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)
SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)