Türkiye'nin yeni gücü Aksungur 2020'ye damga vurdu! Dünyanın gözü Türk kuşlarında



SAVUNMA SANATİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR TESLİMAT TARİHİNİ AÇIKLADI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur ve Akıncı insansız hava aracı sistemlerinin envantere alınma sürecine ilişkin soruya da "Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız." karşılığını verdi.