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    • 18.01.2021 12:08
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    Türkiye'nin yeni gücü Aksungur 2020'ye damga vurdu! Dünyanın gözü Türk kuşlarında

    Türkiye de her geçen gün güçlenirken milli silahlar dünyanın gözbebeği haline geliyor. tarafından üretilen insansız hava aracı Aksungur 28 ve 49 saatlik uçuşlarıyla adından söz ettirdi. ’ın geliştirdiği TEBER güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını yapan Aksungur, envantere girmek için gün sayıyor.

    takvim.com.tr

    28 ve 49 saatlik uçuşlarıyla adından söz ettiren, 12 MAM-L ile yüksek irtifalara çıkarak, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını yapan ve bu sayede kabiliyetlerini de kanıtlayan AKSUNGUR, envantere girmek için gün sayıyor.

    İnsansız Hava Aracı ANKA ile sektörde önemli bir yer edinen şirketimizin, gelecekte doğacak ihtiyaçları öngörerek 17 ay gibi kısa bir sürede tasarlayıp ürettiği AKSUNGUR, kendisi için özel olarak üretilecek olan gövdesi ve hafifletilmiş platformu ile yeni rekorlara imza atmayı bekliyor.

    İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA ailesinin en yeni ve son günlerin en iddialı üyesi AKSUNGUR, 2020 yılında başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yüksek faydalı yük kapasitesi, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerindeki hünerleri, 40 bin feet'e kadar uzun süreli operasyonlara imkân veren hava aracı iki rekor uçuşa imza attı.


    SAVUNMA SANATİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR TESLİMAT TARİHİNİ AÇIKLADI
    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur ve Akıncı insansız hava aracı sistemlerinin envantere alınma sürecine ilişkin soruya da "Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız." karşılığını verdi.

    ANKA AKSUNGUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
    Max İrtifa: 40.000 ft

    Faydalı Yük: <750 kg

    Kanat Açıklığı: 24 mt

    Azami Kalkış Ağırlığı: 3.300 kg

    Havada Kalış: 24 saat
    (750 kg Harici Yük ile 12 saat, 150 kg Faydalı Yük ile 24 sat, Zaman içinde 40 saat'e çıkarılacak)

    Motor: 2 x TEI-PD170

    ANKA AKSUNGUR GÖREV TANIMI
    Keşif Gözetleme

    Arama Kurtarma

    Sinyal İstihbaratı

    Muharip Görevler

    Yüksek İrtifa Görevleri

    ANKA AKSUNGUR FAYDALI YÜKLER
    Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi

    Lazer işaretliyici / Lazer mesafe bulucu

    Geniş Alan Gözetleme Kamerası (GAG)

    Sentetik Açıklık Radar /SAR/GMTI-ISAR

    İletişim İstihbarat Sensörleri (SIGINT)

    Türksat Uydu Kontrolü

    AKSUNGUR SİSTEM ÖZELLİKLERİ
    Tam otonom operasyon kabiliyeti

    DO-178B uyumlu yazılımlar

    Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi

    DO-254 uyumlu donanımlar

    Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki

    Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi

    Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi

    Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu

    Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)

    SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)
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    Haberler Güncel Türkiye'nin yeni gücü Aksungur 2020'ye damga vurdu! Dünyanın gözü Türk kuşlarında