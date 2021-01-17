Türkiye aşılama operasyonunda dünyaya fark attı! 3 günde 650 binden fazla sağlıkçı aşılandı (Koronavirüs haberleri)

Covid -19 salgınına karşı dünyada aşılama çalışmaları hız kazandı. Türkiye ise pek çok ülkeye fark attı. Yılbaşı öncesi yurda gelen 3 milyon doz Çin aşısı CoronaVac'ın gerekli incelemesi tamamlandı. Perşembe günü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Şimdiye kadar 650 binden fazla sağlıkçıya aşının ilk dozu yapıldı.
Aşılamanın bir ay önce başladığı çoğu Avrupa ülkesi ise Türkiye'nin gerisinde kaldı. İngiltere, 1 ayda 3 milyon kişiye aşı yaptı. Danimarka 129 bin, Norveç ve Finlandiya 33 bin, Hollanda 47 bin, İtalya 972 bin, İspanya 676 bin, Fransa 318 bin, Almanya ise 842 bin kişiyi aşıladı. Türkiye'nin mücadelesine bir kez daha takdir yağdı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI HIZLA AŞILANIYOR
HemşireSevgi Hazan, dün COVİD-19 aşısının ilk dozunu oldu. "Buradan milletimize COVİD- 19'dan kurtulabilmemiz için aşı olmalarını öneriyorum" çağrısında bulundu.
ENDİŞE BÜYÜYOR
Avrupa'da ise işler umulduğu gibi gitmedi. Pfizer/BioNTech şirketleri, kötü haberi verdi. Pek çok ülkeye aşı tedarikini azaltacaklarını söyledi.
Covid-19 aşısı sonrası gelen haberler can sıktı! Belçika'da 82 yaşındaki bir adam BioNTech aşısını olduktan sonra hayatını kaybetti. Norveç'te ise aşı sonrası 23 kişi can verdi! Peş peşe gelen ölümlerle ilgili başlatılan soruşturma derinleştirildi.
AH CANSU
Hatay'da,8 aylık hamile Cansu Dadük daha 24 yaşındaydı. Kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. Hemen doğuma alındı. Bebeği de kendi de kurtarılamadı.
CORONA'YA YENİLDİ
Nevşehir'de hemşire Ayşegül Onurkal (50), pandemide yüzlerce hayat kurtardı. Kendisi de COVİD-19'a yakalandı. tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Dün, gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.
YENİDEN DOĞDU
İzmir'de Mustafa Günay'a kalbi yüzde 30 çalıştığı için baypas ameliyatı uygulandı. Operasyon sonrası Corona testi pozitif çıktı. 35 gün entübe kaldı. 42 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" açıklaması yaptı.
ÖLÜMLE KUMAR!
Eskişehir'de önceki gece COVİD-19 tedbirleri hiçe sayıldı. 113 kişi kumar oynarken yakalandı. Hepsine toplam 506 bin 918 lira ceza yazıldı.
PANDEMİDE KEYİFLER KEBAP
Yurdum insanı, pandemide de ağız tadından vazgeçmedi. Siirt'te vatandaşlar büryan kebabını tercih etti. Büryan ustası Murat Kayaalp, siparişe yetişemediklerini dile getirdi. Gaziantepliler ise kebapla aralarına mesafe koymamayı tercih etti. İşletmeci Mehmet Taşdelen, günde 200'den fazla sipariş geldiğini söyledi.