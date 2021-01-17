Türkiye aşılama operasyonunda dünyaya fark attı! 3 günde 650 binden fazla sağlıkçı aşılandı (Koronavirüs haberleri)

Aşılamanın bir ay önce başladığı çoğu Avrupa ülkesi ise Türkiye'nin gerisinde kaldı. İngiltere, 1 ayda 3 milyon kişiye aşı yaptı. Danimarka 129 bin, Norveç ve Finlandiya 33 bin, Hollanda 47 bin, İtalya 972 bin, İspanya 676 bin, Fransa 318 bin, Almanya ise 842 bin kişiyi aşıladı. Türkiye'nin mücadelesine bir kez daha takdir yağdı.