Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Hakan A. saklandığı evde gözaltına aldı.
FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.