



FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.