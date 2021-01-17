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    • 18.01.2021 05:21
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    FETÖ’nün " dershaneler sorumlusu" 'ta saklandığı evde kıskıvrak yakalandı!

    'nün (FETÖ) " dershaneler sorumlusu" olduğu öğrenilen Hakan A. 'ta saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. hesabı olan ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı kullancısı olduğu tespit edilen Hakan A. isimli şahsın emniyettiki işlemleri sürüyor.

    İHA
    takvim.com.tr
    FETÖ’nün kritik ismi Ankara'da yakalandı!

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.



    Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Hakan A. saklandığı evde gözaltına aldı.



    FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.



    "BYLOCK" KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
    Ayrıca Hakan A. FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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