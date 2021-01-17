Sahte avukat kocasını hapisten çıkarma garantisi verdi!1.5 milyon lira dolandırdı

KKTC'de yaşayan iş kadını Sibel Bal Kotan, tutuklu eşi Yusuf Kotan'ın cezaevinden çıkması için 350 bin dolar anlaştığı sahte avukat M.E.Ö'ye 210 bin dolar ödedi.

Yüksek fiyatlarda ödeme yaptığı kişiden bir sonuç alamayınca durumdan şüphelendi. Kotan, anlaştığı şüphelinin avukat olmadığını öğrenince soluğu poliste aldı.

Kotan, "Bu adam kendisinin bazı devlet büyükleriyle ikili ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürerek eşimi özgürlüğüne kavuşturabileceğini vadetti. Ben bu parayı ödedikten sonra fark ettim ki bu insan avukat bile değilmiş" dedi. Yakalanan M.E.Ö'nün 20 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.