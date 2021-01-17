Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara tepki yağdı: Hesap verecekler

saldırı haberleriyle sarsıldı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, cuma günü Ankara'daki evlerinin önünde silahlı sopalı saldırıya uğradı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Faillerin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum.İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Failler adalet önüne çıkarılacaktır.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hukuk önünde hesap verecekler.Orhan Uğuroğlu, evinin önünde saldırıya uğradı. Gözaltına alınan saldırganlar serbest kaldı.Silahlı ve sopalı beş kişinin saldırısına uğrayan Selçuk Özdağ'ın sol eli ve bir parmağı kırıldı.