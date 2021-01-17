Gözler oradaydı! ÖSYM 2021 sınav takvimi tarihleri! ÖSYM tarafından 2021 yılı içerisinde yapılacak olan KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, YKS sınav tarihleri belli oldu. Sınavlara giriş yapacak adaylar sınavlar ne zaman sorusunun yanı sıra başvuru tarihlerini de merak ediyor.
Koronavirüs salgını devam ederken 2021 ÖSYM sınavlarının tarihleri en çok gündem olan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3. oturumda gerçekleştiriliyor. Memur olmak isteyen üniversite mezunları ise Genel Kültür, Genel Yetenek alanlarından oluşan KPSS lisans sınavına katılıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ÖSYM 2021 SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM yeni sınav takvimini henüz yayımlamasa da sınavlar her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde düzenleniyor. Bizde sizler için sınavların gerçekleştirileceği tarihler hakkında kısa bir araştırma yaptık. İşte düzenlenecek sınavların tarihlerine ilişkin önemli ipuçları..
Yükseköğretim Kurumları sınavı olarak bilinen YKS 3 (üç) oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testinde öğrencilere 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 165 dakika süre veriliyor. TYT sınavının ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testinde ise öğrenciler Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerin 40'ar soru cevaplıyor. Üçüncü ve son oturumda ise Yabancı Dil Testi YDT sınavı gerçekleştiriliyor. 2021 yılında geçtiğimiz yılda olduğu gibi üniversite sınavlarının Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan öğrenciler için Kamu Personeli Seçme sınavı her yıl gerçekleştiriliyor. Aldıkları eğitimleri kamu kurumlarında değerlendirmeyi amaçlayan adaylar KPSS lisans sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek alanından oluşan 2 oturumluk sınavda ter döküyor. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine hazırlık yapıyor. KPSS lisans sınavlarının düzenlenmesi için öngörülen tarih ise Haziran ayının 2 ve 3. haftası. Meslek Yüksekokulu ve 2 yıllık önlisans fakültelerinden mezun olup üniversite eğitimlerine 4 yıla tamamlamak isteyenler 2021 yılında Dikey Geçiş Sınavına katılacak. Adaylara bu sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan genel bir yetenek testi uygulanacak. Yeni yılda Dikey Geçiş Sınavının Ağustos'ta düzenlenmesi bekleniyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı, ALES bir yıl içerisinde İlkbaharda 1 ve sonbaharda 2 olmak üzere toplam 3 kez düzenleniyor. Geride bıraktığımız yılda 6 aralık tarihinde düzenlenecek ALES sınavı ertelenmiş ve yeni sınav tarihi henüz duyurulmamıştı. Yeni yılda gerçekleştirilecek ALES sınavı tarihlerine bu sınava göre karar verilecek.
2020 YILINDA ÖSYM SINAVLARI HANGİ TARİHTE DÜZENLENDİ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavları
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020
Alan Yeterlilik Testi (TYT) 28 Haziran 2020
Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020
Kamu Personeli Seçme Sınavları
KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek 6 Eylül 2020
KPSS Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020
Not: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirildiği için 2021 yılı içerisinde düzenlenmeyecektir. Adaylar 2020 yılında girdikleri sınav sonuçlarına göre 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020
ALES/ 1 16 Ağustos 2020
ALES/2 6 Aralık 2020 (ertelendi)
US: TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
YDS HAKKINDA
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.
EKPSS HAKKINDA
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.