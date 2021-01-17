Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. İstanbul'da da etkili olan kar yağışı mega kenti beyaza bürüdü.
Kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da kısıtlamaların otelde konaklayanlar için kalkmasıyla kayak pistleri doldu taştı. Kar kalınlığının 50 santimetre olması ve pistlerin kayak yapmaya elverişli hale gelmesiyle de sezon açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışını fırsat bilen gençler, biriken karlarla, kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı.
Balıkesir'de Edremit Körfezi, 4 yıl sonra yağan karla beyaza büründü. Çocuklar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkarak, kar topu oynadı.
Kocaeli Kartepe'de oteller bölgesinde hava eksi 8 dereceye düşünce, işletmelerin dışarıda bulunan masa ve sandalyeleri buz tuttu.