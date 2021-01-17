Bu amaçla daha önce insansız kara aracından yararlanan HAVELSAN, bu kez geliştirdiği teknolojileri bir İHA'ya entegre etti. HAVELSAN Otonom KBRN Keşif Hava Sistemi, KBRN keşif platformlarına, operasyonların kısıtlandığı zorlu harekat ortamında tamamlayıcı bir keşif birimi olarak hizmet vermek üzere tasarlandı.