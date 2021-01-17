AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'da saat 12.24'te deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğini 17.14 km olarak açıklayan AFAD büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.24'te meydana gelen depremin derinliğinin 7.2 km. olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.