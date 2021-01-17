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    • 17.01.2021 13:09
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    'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

    Son dakika haberi...'ın ilçesinde saat 12.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haberi ve son dakika olarak duyurdu.

    Elazığ'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı

    'dan yapılan açıklamada, 'da saat 12.24'te deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğini 17.14 km olarak açıklayan AFAD büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.

    de, Elazığ'ın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.24'te meydana gelen depremin derinliğinin 7.2 km. olarak açıklandı.

    AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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