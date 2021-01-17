E NABIZ'A GİRİŞ NASIL YAPILIR (E-DEVLET)?

E-Nabız'a üye olarak veya E- Devlet üzerinden kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Bizde sizler için E-Nabız uygulamasına en kolay giriş yapmanın yolu olan E-Devlet üzerinden nasıl girilir adım adım anlatalım.

İlk olarak enabiz.gov.tr adresine giriş yapmanı gerekiyor veya E-Nabız uygulamasını uygulama marketler üzerinden telefonunuza indirmeniz gerekiyor. E-Nabız platformu ana sayfasına gittiğinizde sol alt kısımda E-Devlet ile giriş seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayınız.