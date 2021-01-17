"ÇUVALA KOYMAYA ÇALIŞTI" İDDİASI

Yaşananları anlatan mağaza çalışanı Mücahit Özyürek, "Kapının önünde 2-3 tane çocuk vardı. Ailesiyle birlikte çalıştığım yere alışverişe gelmişlerdi. Kadın çocukları içeri sokmadı. Kadın içeride alışveriş yaparken dışarıda da o esnada bağrışma sesleri geldi. Biz hemen kapıya çıktık, baktık. Bir arkadaş çocuğu yatırmış yere ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyor. Elinde bir tane çuval vardı. Çocuğu aynı zamanda çuvalın içine sokmaya çalışıyordu. Biz görünce direk dışarı fırladık. O sırada şahıs koşarak kaçtı. Daha da göremedik. Çocuğun ayakkabılarını çıkarmıştı, çuvala sokmaya çalışıyordu. Çuvala sokmaya çalışıyorsa büyük ihtimalle kaçırmaya çalışıyordu. Başka bir niyeti olduğunu sanmıyorum" dedi.