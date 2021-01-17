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    • 17.01.2021 17:11
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    Bakan Koca'dan sağlık çalışanları mesajı: Büyük bir teşekkür borçluyuz

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

    Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına anlamlı mesaj!

    Sağlık Bakanı , "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.

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