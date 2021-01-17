Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.01.2021 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2021 17:01
    ABONE OL

    : E-Devlet ile ? ! ( CANLI aşı takip sistemi)

    nedir, ne işe yarar? tarafından başlatılan E Nabız uygulamasına nasıl giriş yapılır, nasıl kayıt olunur? Şahsın sağlık vaziyeti, Hastane randevusu, Aile doktoru, rapor, analiz neticeleri gibi şahısların en ehemmiyetli bilgilerini tek noktada toplayan E-Nabız sistemine hem web üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden basitlikle erişilebiliyor. Öte yandan Bakanlık https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinden Türkiye’de aşılanan kişilerin sayısını anlık olarak paylaşıyor ve aşı hakkında merak edilen bilgileri ve yan etkilerine ilişkin uyarıları platform üzerinden canlı olarak paylaşıyor.

    E-Nabız Giriş: E-Devlet ile E-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır?

    E-Nabız Giriş: E-Devlet ile E-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? E- Nabız sistemine giriş işlemini sizler için adım adım görselleri ile birlikte anlattık. Vatandaşların sağlık verilerini tek çatı altında toplayan E-Nabız sistemi Hastane randevusu, Aile hekimi, rapor, tahlil sonuçları gibi birçok veriye tek tıkla erişim imkanı sağlıyor. E-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma vb sağlık işlemlerini yapabileceğiniz bir portaldır.

    E NABIZ NEDİR?

    E-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

    E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    E NABIZ'A GİRİŞ NASIL YAPILIR (E-DEVLET)?

    E-Nabız'a üye olarak veya E- Devlet üzerinden kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Bizde sizler için E-Nabız uygulamasına en kolay giriş yapmanın yolu olan E-Devlet üzerinden nasıl girilir adım adım anlatalım.

    İlk olarak enabiz.gov.tr adresine giriş yapmanı gerekiyor veya E-Nabız uygulamasını uygulama marketler üzerinden telefonunuza indirmeniz gerekiyor. E-Nabız platformu ana sayfasına gittiğinizde sol alt kısımda E-Devlet ile giriş seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayınız.

    Karşınıza çıkan ekranda TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazarak girişe tıklayın. Sistem sizi E-Nabız platformuna yeniden yönlendirecek.

    Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

    Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurun. Şifrenizi oluşturun ve akabinde telefonuna onay mesajını bekleyin.

    Kayıt işleminin son aşamasında ise telefonunuza gönderilen onay mesajını girin ve E-Nabız hesabınızı aktif hale getirin.

    E NABIZ'DA NELERİ GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİM

    E-Nabız üzerinden kişisel sağlık durumuna ilişkin birçok veriye kolayca ulaşmak mümkün. İşte E-Nabız üzerinden ulaşılabilecek hizmetlerin listesi;

    Sağlık Geçmişim

    Sağlık Profilim

    Profil Bilgilerim

    Sağlık Tesisi Ziyaretlerim

    Reçetelerim

    Raporlarım

    Hastalıklarım

    Tahlillerim

    Görüntülerim

    Kemik İliği ve Kan Bağışı

    Alerjilerim

    Acil Durum Notlarım

    Dokümanlarım

    Erişim Bilgilerim

    Hastane Randevu

    E-NABIZ MOBİL UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (ANDROİD)

    E-NABIZ MOBİL UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (iOS)

    TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

    Sağlık Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Covıd-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden canlı olarak Koronavirüs aşısı olanların sayısını canlı olarak paylaşıyor. Son paylaşılan veriye göre 630 bin in üzerinde kişi aşı oldu. İşte Türkiye'de aşılananların sayısını takip edebileceğiniz platform;

    SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI AŞI TAKİP SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KORONAVİRÜS (COVİD-19) AŞISI YAN ETKİLERİ?

    Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşısı yan etkileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre mevcut aşının ciddi bir yan etkisine rastlanmadı. Yan etkiler sıklıkla hafif olarak atlatılıyor. İşte yan etkileri;

    Yorgunluk,

    Baş ağrısı,

    Ateş,

    Titreme,

    Kas/eklem ağrısı,

    Kusma,

    İshal,

    Aşı uygulanan bölgede ağrı,

    Kızarıklık,

    Şişlik
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel E-Nabız Giriş: E-Devlet ile E-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? E- Nabız Rapor! (Sağlık Bakanlığı CANLI aşı takip sistemi)