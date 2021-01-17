E-Nabız Giriş: E-Devlet ile E-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? E- Nabız sistemine giriş işlemini sizler için adım adım görselleri ile birlikte anlattık. Vatandaşların sağlık verilerini tek çatı altında toplayan E-Nabız sistemi Hastane randevusu, Aile hekimi, rapor, tahlil sonuçları gibi birçok veriye tek tıkla erişim imkanı sağlıyor. E-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma vb sağlık işlemlerini yapabileceğiniz bir portaldır.
E NABIZ NEDİR?
E-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.
E NABIZ'A GİRİŞ NASIL YAPILIR (E-DEVLET)?
E-Nabız'a üye olarak veya E- Devlet üzerinden kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Bizde sizler için E-Nabız uygulamasına en kolay giriş yapmanın yolu olan E-Devlet üzerinden nasıl girilir adım adım anlatalım.
İlk olarak enabiz.gov.tr adresine giriş yapmanı gerekiyor veya E-Nabız uygulamasını uygulama marketler üzerinden telefonunuza indirmeniz gerekiyor. E-Nabız platformu ana sayfasına gittiğinizde sol alt kısımda E-Devlet ile giriş seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayınız.
Karşınıza çıkan ekranda TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazarak girişe tıklayın. Sistem sizi E-Nabız platformuna yeniden yönlendirecek.
Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurun. Şifrenizi oluşturun ve akabinde telefonuna onay mesajını bekleyin.
Kayıt işleminin son aşamasında ise telefonunuza gönderilen onay mesajını girin ve E-Nabız hesabınızı aktif hale getirin.
E NABIZ'DA NELERİ GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİM
E-Nabız üzerinden kişisel sağlık durumuna ilişkin birçok veriye kolayca ulaşmak mümkün. İşte E-Nabız üzerinden ulaşılabilecek hizmetlerin listesi;
Sağlık Geçmişim
Sağlık Profilim
Profil Bilgilerim
Sağlık Tesisi Ziyaretlerim
Reçetelerim
Raporlarım
Hastalıklarım
Tahlillerim
Görüntülerim
Kemik İliği ve Kan Bağışı
Alerjilerim
Acil Durum Notlarım
Dokümanlarım
Erişim Bilgilerim
Hastane Randevu
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?
Sağlık Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Covıd-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden canlı olarak Koronavirüs aşısı olanların sayısını canlı olarak paylaşıyor. Son paylaşılan veriye göre 630 bin in üzerinde kişi aşı oldu. İşte Türkiye'de aşılananların sayısını takip edebileceğiniz platform;
KORONAVİRÜS (COVİD-19) AŞISI YAN ETKİLERİ?
Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşısı yan etkileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre mevcut aşının ciddi bir yan etkisine rastlanmadı. Yan etkiler sıklıkla hafif olarak atlatılıyor. İşte yan etkileri;
Yorgunluk,
Baş ağrısı,
Ateş,
Titreme,
Kas/eklem ağrısı,
Kusma,
İshal,
Aşı uygulanan bölgede ağrı,
Kızarıklık,
Şişlik