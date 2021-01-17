Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Toplam bedeli 1.37 milyar dolara ulaşan dört enerji tesisinin tüm Manisalılara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şu mesajları paylaştı:
Hakk'ın ve halkın rızası için çıktığımız bu yolda engellere aldırmadan 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz.
80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Gözü kararmış bu güruha rağmen Türkiye'ye, Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.
Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik.
Hizmete açtığımız hastaneler, barajlar, millet bahçeleri, ulaşım ve enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni sembolleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor.
Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaştık. 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz.
Erdoğan, "Jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada ise 4. sıradayız" dedi.
Başkan Erdoğan, Telegram ve BİP uygulamalarından açılışını yaptığı tesislerin fotoğraflarını paylaştı.