WhatsApp'tan çifte standart: Sözleşme zorbalığı AB ülkelerini etkilemiyor! AK Parti'den flaş açıklama
Dünya çapında yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Avrupa dışındaki ülkelerde kullanıcılarına sunduğu yeni şartlar, Avrupa'da yürürlükte olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsamıyor. Teknoloji firmaları ağır para cezaları nedeniyle AB'deki veri kurallarına aykırı davranmaktan çekiniyor. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Avrupa dışındaki ülkelerde kullanıcılarına sunduğu yeni şartlar, Avrupa'da yürürlükte olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsamıyor.
WhatsApp'ın birçok ülkede kullanıcılarına getirdiği yeni şartlar, AB için farklılık gösteriyor. Avrupa'daki kullanıcılar AB'de geçerli olan yasalar gereği kişisel verilerini paylaşmak zorunda kalmıyor.
Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak'ta birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sundu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklandı.
Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden oldu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu.
WhatsApp, şu anda kullandığı uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde kullanıcıların birbirine gönderdiği yazılı, sesli ve görsel mesajların sadece gönderen ve gönderilen tarafından görülebildiğini belirtiyor. Ancak mesajların içeriği dışında birçok kullanıcı bilgisi uygulamayla paylaşılıyor. Bunlar arasında konum bilgisi, telefon rehberi, dahil olunan WhatsApp grup bilgileri, kullanılan cihaza ait işletim sistemi ve IP adresi, mobil şebeke, bağlantı bilgileri gibi birçok veri bulunuyor.
Yeni sözleşmede dikkat ve tepki çeken unsur WhatsApp verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılması. Aslında WhatsApp verilerinin birçoğunun 2016'dan beri Facebook şirketleriyle paylaşılabildiği, ancak paylaşımın istenirse devre dışı bırakılabileceği belirtiliyor. Yeni sözleşme ise bu devre dışı bırakma seçeneğini ortadan kaldırıyor.