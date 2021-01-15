WhatsApp'tan çifte standart: Sözleşme zorbalığı AB ülkelerini etkilemiyor! AK Parti'den flaş açıklama

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak'ta birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sundu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklandı.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden oldu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu.