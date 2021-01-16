İstanbul Valiliği ile bağlı kurum ve kuruluşların iş birliği ile yapılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında, 39 ilçede evsiz vatandaşlar, kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor.