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    • 16.01.2021 20:23
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    duyurdu: 'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

    , 'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada eğitimlere ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

    AJANSLAR
    Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri

    Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldı. Eğitime Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları da destek verdi.



    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.



    İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;


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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi