



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.