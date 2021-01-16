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    • 16.01.2021 11:00
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    Turpun büyüğü heybede! "'nı Gelecek ve Deva partileri de kurtaramaz!"

    yazarı Mahmut Övür, siyasi gündeme ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Övür, "CHP'yi önümüzdeki günlerde sadece 'nin ittifaktan ayrılması değil bir başka sürpriz daha bekliyor: 'ndaki değişiklik." ifadelerini kullandı.

    Millet İttifakı'nı bekleyen kötü sürpriz

    Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşe yazısı şöyle:

    Başkan Erdoğan'ın başta 'nden olmak üzere küçük partilerin liderleriyle görüşmesi, siyasi arenayı bir hayli hareketlendirdi. Kimi "Erken seçimle ilgili" dedi, kimi 'nı güçlendirme olarak yorumladı, kimi de atılan adıma iç cepheyi tahkim etme olarak baktı.


    Erken seçim ihtimalini bilemem ama son iki öneri bizzat Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında zaten yer alıyor. Bu da CHP'nin başını çektiği 'nı telaşlandırmaya yetiyor. Çünkü, ittifak içinde zaten derin bir -HDP çelişkisi var. Bu daha fazla taşınamaz. Şimdi buna CHP içindeki ayrılıkları ve Saadet Partisi'nin ittifaktan ayrılması da eklenirse Millet İttifakı'nı "Gelecek" ve "Deva" partileri de kurtaramaz.

    TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE
    Rahmetli Demirel, siyasetteki sürprizler için "Turpun büyüğü heybede" sözünü kullanırdı. Şimdi bu, Millet İttifakı, daha doğrusu CHP için kullanılıyor. Denilen şu: CHP'yi önümüzdeki günlerde sadece Saadet Partisi'nin ittifaktan ayrılması değil bir başka sürpriz daha bekliyor: 'ndaki değişiklik.



    Bunun ne anlama geldiğini biraz açalım. Hükümetin gündeminde 'ni daha demokratikleştirmek için iki önemli yasanın değiştirilmesi var: Seçim ve Siyasi Partiler Yasası.


    Seçim yasası başlığı altında, dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajın yüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmelerinin zorlaştırılması gibi seçenekler tartışılıyor.



    Siyasi Partiler Yasası'nda ise en dikkat çekici hazırlık, parti genel başkanlarının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının getirilmesi... Bir dönem Fransız sosyalistleri de bunu önermiş, hatta denemişlerdi. 'ün genel başkanı olduğu de tüzüğünde, parti başkanını parti üyelerinin seçmesini ve iki dönem şartı getiriyor.

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