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    • 16.01.2021 05:41
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    'da yangın sonrası korkunç olay! Yanmış erkek cesedi eşyaların arasından çıktı

    'da gece yarısı metruk bir binada çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri korkun bir olay ile karşılaştılar. Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti. Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

    AA
    Adana'da yangın sonrası korkunç olay

    'da gece yarısı metruk bir binada çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri korkun bir olay ile karşılaştılar.

    Yangın, gece yarası Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada çıktı.

    Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti. Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

    Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti. Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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    Haberler Güncel Adana'da yangın sonrası korkunç olay! Yanmış erkek cesedi eşyaların arasından çıktı