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    • 16.01.2021 07:33
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    SON DAKİKA: davasında flaş gelişme: İstinaf dosyayı geri gönderdi

    Son dakika haberi! , şiddet gören kadına yardım etmek isterken sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve tartaklayan Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 12.5 yıl hapse çarptırılan ’in dosyasını, bazı eksikliklerin giderilmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi.

    Sabah
    Kadir Şeker davasında flaş gelişme

    Konya'da, geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, sevgilisi Ayşe Dırla'ya (35) bağırarak küfürler eden ve tartaklayan Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isteyen (20) boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Şeker, önce müebbet sonra olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 12.5 yıl hapse mahkum edilmişti. Kadir Şeker'in dosyasını inceleyen bazı eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

    KADIN DERNEĞİ MÜDAHİL
    İstinaf Mahkemesi, davaya katılma talebinde bulunan ve bu istekleri yargılama aşamasında mahkemece reddedilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Yargıtay kararlarını da örnek göstererek davaya müdahil edilmelerini, ayrıca davanın gerekçeli kararının da platforma tebliğ edilmesini istedi. İstinaf Mahkemesi ayrıca öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin geçtiğimiz aylarda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker'in "kiralık katil" olduğu yönündeki suç duyurusunun da incelenip, araştırılmasını talep etti. Yerel mahkeme bunun üzerine "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nu dosyaya müdahil etti. Yerel mahkeme ayrıca Şeker'in "kiralık katil" olup olmadığı yönündeki araştırmayla birlikte dosyayı yeniden hazırlayıp İstinaf Mahkemesi'ne gönderecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kadir Şeker davasında flaş gelişme: İstinaf dosyayı geri gönderdi