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    • 16.01.2021 07:16
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    SON DAKİKA: 'da akılalmaz olay: Hakimden plaka sahteciliği!

    Son dakika haberi! 'da görevli Hâkim Mesut Karadağoğlu, sıfırı 2 milyon lira olan lüks aracının yıllık ÖTV, MTV, kasko ve sigorta gibi masraflarının çok yüksek olması nedeniyle Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

    Sabah
    Hakimden plaka sahteciliği! Yakayı ele verdi

    Hâkim Karadağoğlu, aracını trafikten çekmek istediğine dair işlem yapılmasını istedi. Yasa gereği kişi aracını trafikten çekerse yıllık ödemesi gereken vergilerden muaf tutuluyor.


    POLİSLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Uyanık hâkim aracı trafikten çektiğine dair resmi işlemleri tamamladıktan sonra önce 23 LK 333 plakasıyla, bir süre sonra da 06 HZS 67 plakayı aracına takarak trafiğe çıktı. Rutin polis kontrollerinde hâkimin foyası da açığa çıktı. Tutanak tutan polisler, hâkim hakkında "Resmi belgede sahtecilik"ten suç duyurusunda bulundu. Hakim hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. HSK 2'nci Dairesi de idari soruşturma başlattı


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Diyarbakır'da akılalmaz olay: Hakimden plaka sahteciliği!