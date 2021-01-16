Malatya'da 4 saat içerisinde en büyüğü 3.4 büyüklüğünde olan 4 deprem oldu



4 SAATTE 4 DEPREM

AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesi Aktarlı mevkiinde saat 04.37'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından ise Battalgazi ilçesi Tokluca Mahallesinde saat 04.54'te 2.2 büyüklüğünde, Arguvan ilçesinde saat 08.09'da 2.1 büyüklüğünde, Pütürge ilçesinde saat 08.46'da 1.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.



Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.



SON DEPREMLER KANDİLLİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.16 13:30:22 38.7227 43.2230 6.6 -.- 2.1 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2021.01.16 13:28:02 38.9362 43.6393 21.3 -.- 2.5 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.01.16 13:21:30 38.0133 26.0075 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.16 12:59:31 37.7535 26.3897 5.8 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.16 12:08:38 41.0760 40.8432 0.0 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-CAYELI (RIZE) İlksel

2021.01.16 11:48:19 34.2153 26.0103 12.0 -.- 3.6 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.16 11:16:43 37.9252 26.4335 8.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.16 11:15:35 36.4762 29.7613 45.2 -.- 2.7 -.- GURSU-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.01.16 10:29:01 37.1770 37.2425 0.0 -.- 1.5 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.01.16 10:22:38 37.9532 27.4213 5.4 -.- 2.3 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.01.16 10:17:15 37.9038 26.9362 4.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.16 10:06:33 40.8032 31.6102 0.0 -.- 1.3 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2021.01.16 09:39:51 37.9297 26.8768 3.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.16 09:33:18 37.8200 26.9827 19.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.16 09:27:26 35.3435 27.2598 49.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.16 08:30:17 37.9318 27.1168 12.5 -.- 3.4 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.16 08:16:19 37.8963 26.9887 15.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.16 08:09:09 39.0450 38.0588 2.8 -.- 2.1 -.- DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2021.01.16 07:39:59 37.9048 26.9842 6.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.16 07:16:56 40.0890 33.4242 7.5 -.- 1.2 -.- KALECIK (ANKARA) İlksel

2021.01.16 06:51:36 38.3335 44.4910 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.01.16 06:14:30 37.5455 29.9373 6.5 -.- 1.5 -.- SAZAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2021.01.16 05:22:41 37.8572 26.8272 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.16 05:03:27 37.8723 26.5658 5.1 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel