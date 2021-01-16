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    • 16.01.2021 10:33
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    Son dakika: sosyal medyadan paylaştı: Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak

    Son dakika haberine göre Başkan , BİP ve 'dan bugünkü mesaisini paylaştı. Erdoğan, "'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak." dedi.

    Sosyal medyadan paylaştı: Gücümüze güç katacak

    Başkan , sosyal medya üzerinde bugün açılışı yapılacak olan 'daki enerji yatırımlarıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan'ın mesajında, "Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün 'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 2'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız.



    Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."     ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak