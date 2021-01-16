Hep aynı numara! Simitçi kılığındaki kişi bayılma numarası yaptı (Güncel haberler)

FELAKET!

Yeni tip Coronavirüs'ün mutasyona uğradığı İngiltere, her geçen gün artan vaka ve ölümlerle mücadele ederken, Kraliyet'in ömrünü simgeleyen kuzgunlardan da kötü bir haber geldi. Ülkenin başkentinde yer alan Londra Kulesi'nde yaşayan kuzgunlardan birinin ölü olduğunun düşünüldüğü açıklandı. İngilizlerin inanışına göre, kulede altıdan daha az kuzgunun kalması Birleşik Krallık için potansiyel bir felaketin habercisi. Bir zamanlar hapishane olarak kullanılan ve şimdi İngiliz Kraliyet mücevherlerinin saklandığı Londra Kulesi, kraliyet için büyük önem taşıyor. İnanışa göre kuledeki kuzgunların sayısının altıdan daha az olması Birleşik Krallık'ın çökmesi anlamına geliyor. Londra Kulesi'nin kuzgun eğitmeni Christopher Skaife, Merlina adlı kuşun uzun bir süre önce kaybolmasının ardından öldüğünün varsayıldığını doğruladı.