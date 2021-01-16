Hep aynı numara! Simitçi kılığındaki kişi bayılma numarası yaptı (Güncel haberler)

İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bu kadar da olmaz dedirten olay yaşandı. Bir kişi, eline simit tepsisi alarak, satıyormuş gibi davrandı. Bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.
İnsanların duygularıyla oynadı. Simitler yere saçıldı. Ağzından kırmızı sıvı aktı. Böylece vatandaşları inandırmaya çalıştı.
60 SANİYEDE 65 BİN LİRA!
İstanbul Esenler'de park halindeki lüks aracı gözüne kestiren hırsızlar, sadece 60 saniye içinde 65 bin TL'lik elektronik aksamı çaldı. Yoldan geçenlere de aldırış etmeyen hırsızların o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri arıyor.
ALEV ALEV ACI
Ordu'da otomobil, cip ve otobüs yolda zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan ikisi alev alarak yandı. Alevlerin etkisiyle patlayan otomobildeki Melih Koç (37), hayatını kaybetti. Koç'un DSP eski Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu olduğu öğrenildi.
FİLM KOPTU
Antalya'da şizofren Erdal Kuran, babasını öldürüp annesini de bıçakla ağır yaraladı. Tutuklanan katil, "Bana 'Sen delisin' dedi. Film koptu. Babamın öldüğünü tedavide öğrendim" dedi.
FELAKET!
Yeni tip Coronavirüs'ün mutasyona uğradığı İngiltere, her geçen gün artan vaka ve ölümlerle mücadele ederken, Kraliyet'in ömrünü simgeleyen kuzgunlardan da kötü bir haber geldi. Ülkenin başkentinde yer alan Londra Kulesi'nde yaşayan kuzgunlardan birinin ölü olduğunun düşünüldüğü açıklandı. İngilizlerin inanışına göre, kulede altıdan daha az kuzgunun kalması Birleşik Krallık için potansiyel bir felaketin habercisi. Bir zamanlar hapishane olarak kullanılan ve şimdi İngiliz Kraliyet mücevherlerinin saklandığı Londra Kulesi, kraliyet için büyük önem taşıyor. İnanışa göre kuledeki kuzgunların sayısının altıdan daha az olması Birleşik Krallık'ın çökmesi anlamına geliyor. Londra Kulesi'nin kuzgun eğitmeni Christopher Skaife, Merlina adlı kuşun uzun bir süre önce kaybolmasının ardından öldüğünün varsayıldığını doğruladı.
TOSUN PAŞA EKİBİ!
Mersin'de yaşanan ve akıllara Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını getiren 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayıyla ilgili gözaltına alınan K.S., M.S., ile İ.S., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin polisi, diğer şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ATLAR ŞEHRE İNDİ
Manisa Uncubozköy Mahallesi sakinleri, sabah saatlerinde yeşil alanlara ve evlerinin önüne kadar gelen yılkı atlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Cep telefonlarıyla bu anları fotoğraflayan vatandaşlar, evlerinden getirdikleri meyvelerle atları besledi. Mahalle sakinlerinden Eylül Yalçındurak, yılkı atlarını mahallelerinde gördükleri için mutlu olduklarını, uzun zamandır görmedikleri yabani atları beslediklerini ifade etti. Zafer Tütüncü de yılkı atlarının doğal yaşam alanlarında yeterli yiyecek bulamadığı için insanların bulunduğu yerlere inmeye başladığını belirtti.
ARYA'YA TEHDİT
Antalya'da, sosyal medyada 'Arya' olarak tanınan fenomen Şimal Akalın'ın (18), yaşadığı tacizi gözyaşlarıyla anlatmasının ardından 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla hakkında dava açılan B.I.'nın yargılanmasına başlandı. Akalın, sanığın kendisini fenomen Ares'in ölümüne sebep olmakla suçladığını belirterek, "Mesajlarında bana 'Seni öldürürüm', 'Silahımla, pitbulumla gelirim' diyerek, aileme ve bana ağza alınmayacak küfürler etti" dedi.
HAYATA TUTUNDU
Afganistan'da bombalı saldırıda 4 yaşındakini kızını kaybeden Sarvari ailesi 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Muhammed ile Şerife Sarvari çifti 4.'cü bebeklerini kucaklarına alma hayali kurarken yıkıldı. Sezeryanla doğum yapan annenin bebeği 6. ayında 680 gram olarak dünyaya geldi. Doğuştan sol ayağı olmayan, bebeğin tedavisi yeni doğan servisinde devam ediyor.
BİR TALİHLİYE 242 BİN LİRA
10 bilen bir kişi, 242 bin 798 lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 829'ar lira, 8 bilenler 269'ar lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
İZMİR YİNE SALLANDI
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün akşam saat 20.20'de, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korku yaratan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.
MACRON'DAN MEKTUP VAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Devlet Başkanı Macron'un el yazısı ile Başkan Erdoğan'a bir mektup gönderdiğini söyledi. Şunları belirtti: Mektup, el yazısı ile 'Değerli Tayyip' diye başlıyor. Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' dedi.
SPUTNİK'E SOSYAL DARBE
Twitter, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı. Sputnik V aşısının hesabına, "Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun" ibaresi koydu.
HOLLANDA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ
Hollanda'da çifte vatandaşlığa sahip göçmen kökenli ebeveynlerin kasıtlı bir şekilde dolandırıcılıkla suçlanarak, mağdur edildiğini ortaya çıkaran çocuk bakımı ödeneği skandal yarattı. Suçlamalara hedef olan Rutte hükümeti istifa etti.
AFERİN YUSUF
Hakkarili Yusuf Velieceoğlu, Kanada'daki Matematik Yarışması'na katıldı.
2 BİN 556 kişiyi geçip birinciliği kaptı.
ALTIN VURUŞ
Çanakkale'de A.O "Polisim" dedi. 12 yaşındaki çocuk inanıp evdeki 300 bin liralık altın ve parayı verdi.