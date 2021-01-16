Kocaeli'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışırken, geçen Nisan'da beyin kanaması geçiren Dr. Uğur Tolun (51), uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Raporu hala devam eden Tolun, geçen Çarşamba günü kar yağışının hemen ardından Kartepe'ye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve sonrasında kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine, Kocaeli AFAD ve AKUT ekipleri, Kartepe'de arama çalışması başlattı.

Akşam ara verilen arama çalışmaları, dün sabah Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin de katılımı ile yeniden başlandı. Ayrıca MOBESE kayıtları ile bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor.

Arama çalışmalarında özel arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Bu arada Tolun'un aracıyla giderken son görüntüleri, 13 Ocak saat 12.47'de, Kartepe yolu üzerinde Maşukiye'deki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.