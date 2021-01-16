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    Dr. un ’ye gitti! Bir daha geri dönmedi

    'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışırken, geçen Nisan'da beyin kanaması geçiren Dr. un (51), uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Raporu hala devam eden Tolun, geçen Çarşamba günü kar yağışının hemen ardından 'ye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve sonrasında kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine, ve ekipleri, Kartepe'de arama çalışması başlattı.

    Dr. Kayıp!

    Kocaeli'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışırken, geçen Nisan'da beyin kanaması geçiren Dr. un (51), uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

    Raporu hala devam eden Tolun, geçen Çarşamba günü kar yağışının hemen ardından 'ye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve sonrasında kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine, AFAD ve ekipleri, Kartepe'de arama çalışması başlattı.

    Akşam ara verilen arama çalışmaları, dün sabah Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin de katılımı ile yeniden başlandı. Ayrıca MOBESE kayıtları ile bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor.

    Arama çalışmalarında özel arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Bu arada Tolun'un aracıyla giderken son görüntüleri, 13 Ocak saat 12.47'de, Kartepe yolu üzerinde 'deki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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    Haberler Güncel Dr. Uğur Tolun Kartepe’ye gitti! Bir daha geri dönmedi