YÖK'TEN YENİ BİLGİ GELDİ!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin açılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre hareket ediyor. Sağlık Bakanlığı Çin'den gelecek 50 milyon doz ile aşılama çalışmalarına başlayacak. Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

Yazıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceğini, buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.