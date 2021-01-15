İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı? Uzmanlar "4 yıldır böylesi görülmedi" diyerek uyardı

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.