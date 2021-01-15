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    • 16.01.2021 05:47
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    Son dakika: 'de yolun karşısına geçmek için 'e çıkan kişiye araç çarptı

    Son dakika haberi... 'nin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi 'e çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen bir araç kendisine çarparak kaçtı. Kimliği belirsiz kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yolun karşısına geçmek isterken öldü!

    Son dakika haberi... 'nin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi 'e çıktı.

    Yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen bir araç kendisine çarparak kaçtı.

    Kimliği belirsiz kişi çarpmanın şiddetiyle yolun ortasında bulunan bariyerlerin anasına savruldu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Trafik ekipleri, olay yerindeki çalışmalar nedeniyle bir süre yolu ulaşıma kapattı.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.

    Kazaya neden olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri aracı tespit etmek için çalışma başlattı. Aracın kırılan parçaları olay yerinden toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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    Haberler Güncel Son dakika: Kocaeli'de yolun karşısına geçmek için TEM'e çıkan kişiye araç çarptı