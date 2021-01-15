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    • 16.01.2021 05:55
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    Son dakika: 'da teröre geçit yok! PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 8 gözaltı

    Son dakika haberi... 'da teröre geçit yok. PKK/PYD/YPG’ye yönelik 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

    DHA
    İstanbul'da teröre geçit yok

    Son dakika haberi... İstanbul'da teröre geçit yok. PKK/PYD/YPG'ye yönelik 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile örgütün dağ kadrosunda yer aldıktan sonra İstanbul'a geldikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

    Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


    KADIKÖY'DE BİR GÖZALTI
    Operasyon yapılan adreslerden biri Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katı oldu. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen şüphelinin kaldığı daireye baskın yapıldı.

    Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

    OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da teröre geçit yok! PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 8 gözaltı