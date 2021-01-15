2020 2021 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı "2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır. Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur. Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.