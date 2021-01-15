KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? Kimler KYK bursundan yararlanabilir? Şartlar neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. KYK burs sonuçları açıklandı ve Aralık ayında da hesaplara yattı. bundan sonraki burs başvurularının ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor. KYK burs şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KYK sorgulama ile burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu resmi web sayfası ve edevlet üzerinden burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama sayfasına giriş yapınız. Ardından açılacak olan sayfada sizden birkaç kimlik bilginiz istenecektir.
2020 2021 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı "2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır. Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur. Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.
KİMLER KYK'DAN FAYDALANABİLİR
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.