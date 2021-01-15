SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede şüpheli Yavuz'un ikametinde yapılan aramada yasaklama kararı bulunan yayınlar, siyasi parti çalışmalara ilişkin olduğu iddia edilen dökümanlar bulunduğu belirtildi. Şüpheli Yavuz'un savcılık ifadesine de yer verilen iddianamede, Yavuz'un suçlamayı kabul etmediği, 2018 yılında HDP'de çeşitli ilçelerde ve il yönetiminde faaliyetlerde bulunduğunu söylediği kaydedildi. Ayrıca Yavuz'un ifadesinde Sterk TV isimli kanala röportaj vermesiyle ilgili söz konusu kanalın örgütsel yayın yaptığını bilmediğini öne sürerek "Ben şu anda Şişli Belediye Başkan Yardımcısıyım. Belediye de sağlık, sosyal hizmetler ve kreşler bana bağlı olarak faaliyet yürütür. Görev bilincime aykırı hareket etmedim' şeklinde beyanda bulunduğu iddianamede aktarıldı.

ÖRGÜTSEL TEMALI ETKİNLİKLERE KATILDI

İddianamede şüpheli Cihan Yavuz'un PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yurtdışında yayın yaptığı tespit edilen Sterk TV'ye 31 Ocak 2019 tarihindeki bağlandığı, programda "Miting tecrit ile alakalı ve tecritin kırılması ile alakalıdır. Bir de cezaevinde tutuklu olanlar ve Leyla Güven'in açlık grevi ile alakalıdır ama ağırlıklı tecrit konusu ile alakalı olacaktır" diyerek halkı Bakırköy'e çağırdığı belirtildi. Cihan Yavuz'un 2 Ağustos 2016 tarihinde HDP İl komisyon isimli Whatsapp grubuna "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eşbaş. Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş" şeklinde mesaj attığı belirtildi. İddianamede şüpheli Yavuz'un 2016 yılındaki PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'daki etkinliğe katıldığı ve söz konusu etkinliğin örgütsel temalı olduğu değerlendirildi.