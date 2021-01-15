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    • 15.01.2021 10:42
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    SON DAKİKA: 'da operasyonu! 9 gözaltı

    Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA
    FETÖ'ye bir operasyon daha!

    Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    YAZILI SINAV SORULARINA ERİŞTİLER
    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

    7'Sİ POLİS 2'Sİ ÖĞRETMEN
    Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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