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    • 15.01.2021 19:02
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    Bakanı ' Bizim Okulda' etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu

    Bakanı , eğitim buluşmaları kapsamında düzenlenen “ Bizim Okulda” etkinliğine ve gazeteci 'in katıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek." dedi.

    AJANSLAR



    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.



    Bakan Selçuk paylaşımında, "Eğitim buluşmalarında "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliğini başlattık. İlk durak, mezun olduğum Ankara Atatürk Lisesi oldu. Mezunlardan İlber Ortaylı Hoca'mızın ve Cüneyt Özdemir'in de katıldığı buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek." ifadelerine yer verdi.



    İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o paylaşımı;
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