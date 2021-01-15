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    • 15.01.2021 18:49
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    Son dakika: duyurdu: Yazarı 'na saldıran 3 kişi yakalandı

    Son dakika haberi... Bugün öğle saatlerinde Yazarı ve Ankara Temsilcisi 'na saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Uğuroğlu'na saldırıda flaş gelişme

    Yeniçağ Gazetesi Yazrı ve Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı gerçekleştirildi.

    Evinin önünde saldırıya uğrayan Uğuroğlu hafif şekilde yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
    Emniyet, Uğuroğlu'nun evinin yakınındaki dükkanlara ait kamera görüntülerinden saldırganları tespit etti.

    YAKALANDILAR
    Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü saldırganların yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Emniyet'in açıklaması şu şekilde:
    15.01.2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu'na saldıran 3 kişi yakalandı