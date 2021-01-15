Yeniçağ Gazetesi Yazrı ve Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı gerçekleştirildi.
Evinin önünde saldırıya uğrayan Uğuroğlu hafif şekilde yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Emniyet, Uğuroğlu'nun evinin yakınındaki dükkanlara ait kamera görüntülerinden saldırganları tespit etti.
YAKALANDILAR
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü saldırganların yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir" ifadelerine yer verildi.
Emniyet'in açıklaması şu şekilde:
15.01.2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
15.01.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/2UlPSVEs1a— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 15, 2021