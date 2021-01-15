Emniyet'in açıklaması şu şekilde:

15.01.2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

15.01.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/2UlPSVEs1a — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 15, 2021