Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.01.2021 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2021 12:01
    ABONE OL

    SON DAKİKA: bursu ve kredisi alacaklar için tanınan taahhütname onay süresi uzatıldı

    Son dakika haberi: Bakanı , ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilere taahhütname onaylamak için ek süre verildiğini açıkladı.

    AA
    Öğrenciler dikkat! O süre uzatıldı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.

    Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu,

    "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kulandı.

    Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59'a kadar onay verebileceklerini açıkladı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: KYK bursu ve kredisi alacaklar için tanınan taahhütname onay süresi uzatıldı