Bolu'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu örgüt üyesi tutuklandı!

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu Adil Salim İbrahim A'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.