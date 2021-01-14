Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’de çalışıyor mu? Uber'in erişim engeli kalktı mı? İşte 'nin geleceği

    ’de çalışıyor mu? Uber'in erişim engeli kalktı mı? İşte 'nin geleceği... Sarı taksiler ile faaliyetlerine sürdürecek olan Uber, özel araçlara ise bu hizmeti veremeyecek. Engelin kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Uber uygulamasını indirip taksi çağırabilecek.

    Yeniden UBER

    UBER'E erişim engeli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na () bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı.

    'den yapılan açıklamada, istinaf mahkemesinin 24 Aralık'ta aldığı kararla Uber'e Türkiye'den erişim engelinin kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu kararın ardından erişim engelinin BTK'ya bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından da resmen kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Uber'in Türkiye'de tekrar erişilebilir hale geldiği, faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edebileceği, internet sitesinin de Türkiye'den erişime tekrar açıldığı kaydedildi.

    Erişim engelinin kalkmasıyla Uber uygulamasında UberTaksi hizmetinin sunulabileceği bildirilen açıklamada, Uber uygulamasının İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanıldığı aktarıldı.

    Uber'in sosyal medya hesabından da "'a merhaba" açıklaması yapıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Uber Türkiye’de çalışıyor mu? Uber'in erişim engeli kalktı mı? İşte Uber Türkiye'nin geleceği