UBER'E erişim engeli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı.

Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, istinaf mahkemesinin 24 Aralık'ta aldığı kararla Uber'e Türkiye'den erişim engelinin kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu kararın ardından erişim engelinin BTK'ya bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından da resmen kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Uber'in Türkiye'de tekrar erişilebilir hale geldiği, faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edebileceği, internet sitesinin de Türkiye'den erişime tekrar açıldığı kaydedildi.

Erişim engelinin kalkmasıyla Uber uygulamasında UberTaksi hizmetinin sunulabileceği bildirilen açıklamada, Uber uygulamasının İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanıldığı aktarıldı.

Uber'in sosyal medya hesabından da "İstanbul'a merhaba" açıklaması yapıldı.